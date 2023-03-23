Турецкий журналист: по окончании сезона Захарян перешёл бы из «Галатасарая» в «Челси»

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».
«Галатасарай» готов был выплатить 13 млн евро за Захаряна четырьмя частями. Первый взнос они планировали сделать в июне. По окончании сезона футболист перешёл бы из «Галатасарая» в «Челси». Это был очень хитрый план. «Галатасарай» не нуждался в деньгах для этого трансфера. Об этом говорили журналисты, близкие к «Галатасараю», в частности, Бурхан Джан Терзи», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, 19-летний Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года. Трансфер не состоялся из-за проблем с переводом денег за игрока.
Полное интервью с Алпером Будкой читайте на «Чемпионате»:
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