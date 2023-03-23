Алдонин высказался об очередной травме Дивеева, из-за которой защитник выбыл на месяц

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал травму защитника армейцев Игоря Дивеева, который получил повреждение внутренней косой мышцы живота и пропустит из-за травмы около месяца.

«Если Набабкин, Роша и Мойзес будут здоровы, то будут играть они. Ждать на место Дивеева кого-то из молодёжи — это точно не самый оптимальный вариант.

Понятно, что Зайнутдинов может играть на разных позициях, но всё-таки он профильный полузащитник, а не защитник. В центре обороны это имеет большое значение. Его всегда тянет на перехваты, поэтому можно выдернуться и получить очень опасную передачу за спину. Мне кажется, целесообразнее использовать на этой позиции профильного защитника.

В случае с травмой Дивеева необходимо более детально проанализировать его реабилитацию, потому что он уже долгое время не может набрать форму. Он только-только восстановился и опять травма — получил микроповреждение. Да, у него огромное желание вернуться как можно скорее. Но он габаритный защитник, поэтому ему значительно сложнее набрать игровой ритм, нежели игрокам средней комплекции.

Полученная травма — это непростая история с точки зрения физиологии и психологии. В этом плане Дивееву должны помочь врачи. Необходимо максимально убрать спешку и готовиться не к окончанию чемпионата, а к полноценному возвращению в строй. Такие травмы выбивают из колеи на долгое время. Человек фактически лишён трудовой активной деятельности, а быть постоянно погружённым в реабилитацию —. психологически очень непросто», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.