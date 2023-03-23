Виталий Дьяков: многие ребята искусственно попали в состав сборной России

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков считает, что многие игроки попали в состав сборной России на мартовский сбор только благодаря неофициальному статусу матчей. По мнению Дьякова, если национальной команде России был бы важен результат, то состав сборной выглядел бы иначе.

«Многие ребята искусственно попали в состав сборной России. Если бы были официальные матчи, то их бы не было. Дивеев, Джикия, Миранчук, Головин — это лидеры сборной. Они давно в составе. Но в товарищеских матчах с Ираном и Ираком им можно будет найти замену.

Если бы сейчас был важен результат, то вызывали бы действительно сильнейших. Сейчас в сборной много молодых ребят, которые могли бы играть ещё в молодёжке. Важно, чтобы пацаны получили опыт в игре за национальную сборную — главную команду страны. Как раз для того, чтобы в дальнейшем им было проще адаптироваться к задачам тренера. Естественно, всегда приятно побеждать. Выиграют — молодцы. Но если проиграют, то никто не будет строго судить», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.