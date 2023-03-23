FourFourTwo: Тедеско — 3-й в рейтинге лучших тренеров мира до 40 лет, Нагельсман — 1-й

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, возглавлявший ранее московский «Спартак», вошёл в рейтинг лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет издания FourFourTwo.

37-летний специалист занял третью строчку. Также в список включены: Юлиан Нагельсман (первое место, «Бавария», 35 лет), Рубен Аморим (второе, «Спортинг», 38), Венсан Компани (четвёртое, «Бёрнли», 36), Маттиас Яйсле (пятое, «Зальцбург», 34), Уильям Стилл (шестое, «Реймс», 30) и Уэйн Руни (седьмое, «Ди Си Юнайтед», 37).

Напомним, Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Вместе с красно-белыми немец выиграл серебряные медали РПЛ-2020/2021. Затем специалист работал в «РБ Лейпциг», а в феврале 2023 года возглавил сборную Бельгии.

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды: