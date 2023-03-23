«Челси» готов расторгнуть контракт с Обамеянгом. Форвард хочет вернуться в «Барселону»

Лондонский «Челси» готов расторгнуть контракт с габонским нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает Sport.es.

Отмечается, что возмутила поездка футболиста в Испанию, где он поддержал свой бывший клуб — «Барселону» в эль-класико с «Реалом» в воскресенье, 19 марта. Контракт форварда с «Челси» действует до 2024 года, но лондонцы готовы расторгнуть его уже текущим летом. Обамеянг не находится в прямом контакте с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, но хочет вернуться в каталонский клуб. Он готов пойти на снижение зарплаты для перехода в «Барселону».

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативных передачи.

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