Тарханов заявил, что результат в матчах с Ираном и Ираком не важен для сборной России
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что результат в товарищеских матчах с Ираном и Ираком не важен для сборной России. По мнению специалиста, главное — это хорошая игра национальной команды в предстоящих встречах.
«Джикия, Дивеев, Головин и Миранчук — это серьёзные потери для сборной России. Конечно, они укрепили бы оборону и атаку. Но хорошо, что впереди только товарищеские матчи. Результат в матчах с Ираном и Ираком не важен, главное — хорошая игра сборной.
Вопрос о непопадании Фёдора Чалова в сборную надо задавать Карпину. Комличенко, Соболев, Тюкавин и Чалов — это игроки примерно одного уровня», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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