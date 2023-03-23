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Тарханов заявил, что результат в матчах с Ираном и Ираком не важен для сборной России

Тарханов заявил, что результат в матчах с Ираном и Ираком не важен для сборной России
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что результат в товарищеских матчах с Ираном и Ираком не важен для сборной России. По мнению специалиста, главное — это хорошая игра национальной команды в предстоящих встречах.

«Джикия, Дивеев, Головин и Миранчук — это серьёзные потери для сборной России. Конечно, они укрепили бы оборону и атаку. Но хорошо, что впереди только товарищеские матчи. Результат в матчах с Ираном и Ираком не важен, главное — хорошая игра сборной.

Вопрос о непопадании Фёдора Чалова в сборную надо задавать Карпину. Комличенко, Соболев, Тюкавин и Чалов — это игроки примерно одного уровня», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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