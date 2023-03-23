Турецкий журналист: Дзюбу в Турции прозвали «воздушным шаром»

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал о трансфере российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адану Демирспор», а также об отношении к футболисту в Турции.

«Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Дзюба не смог адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В составе «Аданы» 34-летний форвард провёл четыре матча и забил один гол. В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В феврале 2023-го он перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента.

Полное интервью с Алпером Будкой читайте на «Чемпионате»: