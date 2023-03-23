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Роналду: лига Саудовской Аравии может стать 4-й или 5-й в мире по конкурентоспособности

Роналду: лига Саудовской Аравии может стать 4-й или 5-й в мире по конкурентоспособности
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свою игру за клуб из Саудовской Аравии, а также поделился мнением о местной лиге.

«Чувствую себя очень хорошо, поэтому я здесь. Если бы было иначе, меня бы тут не было. Это очень конкурентоспособная лига. Солгал бы, если бы сказал, что это уровень АПЛ, но чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособный. Я приятно удивлён этому.

В лиге есть хорошие команды, она сбалансирована. В ней есть отличные арабские игроки, а иностранцы повышают уровень. Если в течение 5-6 лет они продолжат нынешний курс развития, то лига станет четвёртой или пятой в мире в плане конкурентоспособности», — приводит слова Роналду Record.

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