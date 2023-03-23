Руслан Нигматуллин: Сафонов и Селихов сыграют в матчах сборной России с Ираном и Ираком

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, кто будет защищать ворота национальной команды в предстоящих матчах с Ираном и Ираком.
«Не знаю, кто на данный момент сильнее — Сафонов или Селихов. Слишком мало матчей сыграли в чемпионате. Кафанов в тренировочном процессе на месте разберётся. Пока видно, что ребята находятся в нормальной форме. Сафонов и Селихов сыграют с Ираном и Ираком», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге). Матч с Ираком станет первой международной домашней игрой сборной России за год.
- 23 марта 2023
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