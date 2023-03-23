Источник: «Боруссия» предлагала «Монако» за Головина € 40 млн зимой 2023 года

Дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» € 40 млн за полузащитника Александра Головина зимой 2023 года, сообщает «РБК-Спорт».
Отмечается, что 26-летний футболист выбрал вариант с подписанием нового контракта с монегасками. Нынешнее соглашение Головина и «Монако» заключено до лета 2026 года. Предыдущий контракт истекал в 2024 году.
Напомним, Головин стал игроком «Монако» в 2018-м. Его трансфер из ЦСКА обошёлся клубу в € 30 млн. Это рекордная цена продажи российского футболиста в истории.
В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 35 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. Клуб занимает четвёртое место в таблице чемпионата Франции, набрав 54 очка за 28 туров. «Монако» уже покинул розыгрыши Лиги Европы и Кубка Франции.
Как сыграли российские легионеры в прошедшем туре?
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