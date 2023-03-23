Горлов может быть уволен с поста главного тренера «Пари НН» – «РИА Новости Спорт»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов может быть отправлен в отставку.
Руководство нижегородского клуба уже начало поиск кандидата на замену специалисту, который возглавил клуб только 31 декабря 2022 года, сообщает «РИА Новости Спорт».
Под руководством 35-летнего тренера «Пари Нижний Новгород» потерпел три поражения в трёх матчах в чемпионате (одно из них — техническое. — Прим. «Чемпионата») и занимает 13-ю строчку в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 19 очков в 20 матчах.
В Фонбет Кубке России нижегородцы сначала обыграли «Звезду» из Санкт-Петербурга, но затем уступили «Ростову» на стадии 1/4 финала Пути регионов и покинули турнир.
До работы с «Пари Нижний Новгород» Горлов возглавлял тренерский штаб красноярского «Енисея».
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