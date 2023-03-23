Валерий Газзаев: слова Карпина, что он не держится за место в сборной России — это эмоции

Известный специалист Влерий Газзаев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что особо не держится за место в национальной команде.

«Слова Карпина, что он не держится за место в сборной России — это эмоции, не более того. Видимо, не понравился вопрос журналиста. Что значит «неудовлетворительное выступление нашей сборной»? Сборная России играет отборочные матчи чемпионата мира или Европы? Мне кажется, что сейчас наша сборная находится на правильном пути.

Вектор развития национальной команды абсолютно правильный. Сегодня есть возможность приглашать много молодых игроков. Мы должны попробовать потенциальных кандидатов в национальную сборную в условиях изоляции. Здесь я абсолютно согласен. Те, кто задаёт такие вопросы — либо провокаторы, либо они вообще не разбираются в футболе. На такой вопрос и ответ был соответствующий, на эмоциях.

Сборной нужно принимать участие в контрольных играх. Наш футбол отстранили на один календарный год. Я думаю, что в конце сезона руководители РФС, ФИФА и УЕФА будут обсуждать вопрос о дальнейшем существовании российского футбола и сборной. Вот тогда можно будет о чём-то говорить. Считаю, что сборная должна жить — это обязательно! И вот такие паузы, которые сегодня есть, должны заполняться контрольными матчами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.