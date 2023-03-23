Сборная России объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча сборной России с Ираком в Санкт-Петербурге. Игра пройдёт в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Матч с Ираком станет первой международной домашней игрой сборной России c ноября 2021 года.

Национальной команде России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести также матч со сборной Ирана. Игра пройдёт сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало встречи — в 20:00 мск.