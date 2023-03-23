Иньеста — о работе Хави в «Барселоне»: в следующем году они смогут бороться за все трофеи

Бывший полузащитник «Барселоны», выступающий ныне за японский «Виссел Кобе», Андрес Иньеста поделился мнением о работе своего бывшего партнёра по команде Хави в должности главного тренера каталонского клуба.
«Я вообще не имел права критиковать тренера, когда я был игроком, и я понимаю сложность работы в «Барселоне». Перед тренером много сложных задач. Очень трудно всегда поддерживать высокий уровень мастерства и держать планку, но без сомнения, я думаю, что с тех пор, как Хави возглавил клуб, прогресс становится очевидным, а игра зрелищной. Я надеюсь, что они в конечном итоге выиграют чемпионат в этом сезоне, а в следующем сезоне они смогут бороться за все трофеи», — приводит слова Иньесты Sport.es.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 23 марта 2023
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:16
-
11:11
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
06:19
-
02:43
-
02:40
-
01:44