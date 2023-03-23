Иньеста — о работе Хави в «Барселоне»: в следующем году они смогут бороться за все трофеи

Бывший полузащитник «Барселоны», выступающий ныне за японский «Виссел Кобе», Андрес Иньеста поделился мнением о работе своего бывшего партнёра по команде Хави в должности главного тренера каталонского клуба.

«Я вообще не имел права критиковать тренера, когда я был игроком, и я понимаю сложность работы в «Барселоне». Перед тренером много сложных задач. Очень трудно всегда поддерживать высокий уровень мастерства и держать планку, но без сомнения, я думаю, что с тех пор, как Хави возглавил клуб, прогресс становится очевидным, а игра зрелищной. Я надеюсь, что они в конечном итоге выиграют чемпионат в этом сезоне, а в следующем сезоне они смогут бороться за все трофеи», — приводит слова Иньесты Sport.es.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.