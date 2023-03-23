Колыванов: зачем «Торпедо» вышло в РПЛ? Начали покупать игроков, когда проиграли 8 матчей

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о ситуации в московском «Торпедо». Напомним, команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, но накануне автозаводцы получили три очка за техническую победу в матче с «Пари НН». Нижегородцы выпустили на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию, за что клубу присудили техническое поражение.

«Помогут ли данные три очка спастись «Торпедо» — узнаем в конце сезона. У них сейчас ситуация непростая. Интересно другие — зачем они вышли в Премьер-Лигу? Начали покупать игроков лишь после того, как проиграли первые восемь туров. В Премьер-Лиге должны играть футболисты, которые соответствуют уровню. Сейчас они что-то пытаются сделать: прибрели в зимнее в трансферное окно шесть-семь человек, но им этого недостаточно. Три очка, которые им сейчас подарили — это манна небесная», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.