Веденеев: вокруг Кубка России можно создать такой ажиотаж, что он будет интереснее РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о проведении Кубка России по футболе. По мнению экс-спортсмена, вокруг Кубка можно вызвать такой ажиотаж, что этот турнир будет интереснее Российской Премьер-Лиги.

«Я бы хотел видеть в Кубке России любые хорошие команды. Хоть даже, если они будут любительскими или из чемпионата города. Если у клубов будет стимул для участия в Кубке России, то они укрепятся и создадут условия для своих команд. Только команды не должны быть собраны кое-как. У них должны быть хорошие игроки, которые могут оказать сопротивление и порадовать болельщиков своей игрой. Значит, должны быть региональные соревнования. Сначала клубы занимают в них высокое место, а потом заявляются в Кубок.

Кубок России — это интрига. У заштатной команды появляется шанс не просто сыграть с сильной командой, но и выиграть. В этом заключается его суть. А сейчас сделали такое соревнование, что у команд второй лиги практически нет шансов.

Сама идея соревнования пришла из Англии, где в Кубке участвуют тысячи команд. Это социальный проект, который позволяет маленькой деревушке увидеть большую команду. Все понимают, что если приедет «Манчестер Сити», то он выиграет, но ажиотаж вокруг игры запомнится на всю жизнь. Аналогичнаяс итуация, если «Зенит» приедет играть в станицу Краснодарского края.

Когда Кубок начинается в Англии, вся страна встаёт на уши. Они ждут этого соревнования. Как мне кажется, в России можно создать такой ажиотаж с помощью прессы и телевидения, что Кубок будет интереснее чемпионата.

Нам нужно создавать Кубок по аналогии с Англией – это популяризация футбола. Такое практиковалось во времена СССР. Допустим, «Динамо» Киев приезжало играть в Ташкент. После игры в чемпионате с динамовцами договаривались на серию матчей в маленьких городах Узбекистана. Этим жил весь город: собирались полные стадионы, у игроков «Динамо» брали автографы и фотографировались. Это память на всю жизнь», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.