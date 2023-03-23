Тикнизян: нужно быть таким же толстокожим, как Дзюба. Он не обращает внимания на критику

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе. Тикнизян отметил умение опытного форварда не обращать внимания на критику, назвав его «толстокожим».

«Помогли ли Дзюба и Смольников прибавить «Локомотиву»? Это два футболиста, у которых за спиной огромный жизненный и игровой багаж. С их приходом мы стали ещё лучше во многих компонентах. Дзюба уже один из лидеров нашей команды как на поле, так и за его пределами.

В чем главная сила Артёма? Это очень сильная личность, которая не обращает внимание на критику. Он убирает всё лишнее из своей жизни и не даёт себе подвергаться каким-то сомнениям. Полностью фокусируется на том, что умеет делать лучше всего. Из раза в раз доказывает свой уровень. Я, сталкиваясь с критикой, понимаю, глядя на него, что любому спортсмену нужно стремиться к такому поведению. Нужно быть таким же толстокожим, чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень сильное качество у Дзюбы», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, предыдущим клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Россиянин расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон.