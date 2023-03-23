«Ничего не можем сделать». Сергей Семак — о введении Fan ID в России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о введении Fan ID в России. Специалист выразил сожаление, что его команде приходится играть при пустых трибунах. В то же время Семак подчеркнул невозможность что-то изменить.
«Конечно, жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты и активные болельщики создают прекрасную атмосферу. Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден какой-то консенсус», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, система Fan ID вводилась постепенно. В первой части сезона-2022/2023 паспорт болельщика требовался на стадионах в пяти городах, а после зимнего перерыва Fan ID был введён на всех стадионах РПЛ.
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