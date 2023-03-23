Фанат из Германии пришёл на дерби «Лацио» с «Ромой» в футболке с фамилией Hitlerson

Болельщики римского «Лацио» скандировали антисемитские кричалки во время матча 27-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:0), сообщает La Repubblica.

Также на трибунах «орлов» находился фанат, пришедший в стилизованной футболке с надписью Hitlerson и 88-м номером. Личность мужчины установили благодаря камерам видеонаблюдения на «Стадио Олимпико». Болельщик был идентифицирован как поклонник «Лацио» из Германии. Он известен полиции из-за предыдущего инцидента во время дерби, прошедшего более 10 лет назад.

Отметим, что временный запрет на посещение итальянских стадионов получили два болельщика из Румынии, показывавшие нацистские жесты во время матча «Лацио» с «Ромой». Их обнаружила полиция.

Новость по теме Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с президентом «Лацио» после римского дерби

Фанаты «Лацио» использовали нацистские жесты перед матчем ЛЕ: