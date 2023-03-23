Андрей Мостовой: у «Спартака» в старте было 11 русских, поэтому их больше в сборной

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о преобладании игроков «Спартака» в составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«А Валерий Георгиевич [Карпин] же сразу сказал: кто играет в клубах, тот и будет вызываться. У нас в «Зените» тяжёлая конкуренция, и не всегда получается её выигрывать. У «Спартака» в одном из недавних матчей в старте было 11 русских ребят, так что всё логично. С другой стороны, все понимают: если ты попадаешь в «Зенит», значит, точно держишь уровень.

Думаю, если бы у нас сейчас были серьёзные международные турниры, состав был бы другим. Вызывали бы и ребят постарше, и из «Зенита» было бы больше футболистов. Но ничего страшного, они ещё всем покажут.

Сейчас будут более серьёзные игры. С тем же Ираном вызвали наших легионеров, это тоже правильно. А то было слишком много негатива после неудачных игр с Киргизией и Узбекистаном», — приводит слова Мостового Sport24.

Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет в товарищеском матче с Ираном в Тегеране. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.