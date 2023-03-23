Андрей Мостовой: у «Спартака» в старте было 11 русских, поэтому их больше в сборной

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о преобладании игроков «Спартака» в составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
«А Валерий Георгиевич [Карпин] же сразу сказал: кто играет в клубах, тот и будет вызываться. У нас в «Зените» тяжёлая конкуренция, и не всегда получается её выигрывать. У «Спартака» в одном из недавних матчей в старте было 11 русских ребят, так что всё логично. С другой стороны, все понимают: если ты попадаешь в «Зенит», значит, точно держишь уровень.
Думаю, если бы у нас сейчас были серьёзные международные турниры, состав был бы другим. Вызывали бы и ребят постарше, и из «Зенита» было бы больше футболистов. Но ничего страшного, они ещё всем покажут.
Сейчас будут более серьёзные игры. С тем же Ираном вызвали наших легионеров, это тоже правильно. А то было слишком много негатива после неудачных игр с Киргизией и Узбекистаном», — приводит слова Мостового Sport24.
Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет в товарищеском матче с Ираном в Тегеране. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 23 марта 2023
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:16
-
11:11
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:15