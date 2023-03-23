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Масалитин: Карпин в сборной будет играть по схеме с одним форвардом, Чалову там нет места

Масалитин: Карпин в сборной будет играть по схеме с одним форвардом, Чалову там нет места
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о непопадании форварда армейцев Фёдора Чалова в состав сборной России на мартовский сбор. Напомним, в рамках сбора россияне проведут два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

«Как мне кажется, Тюкавин на сегодняшний момент проявляет себя ярче Чалова. В новой схеме ЦСКА Фёдор играет блекло. В модели с двумя форвардами требуется больше взаимодействия между игроками — этого в ЦСКА не просматривается. Чалов забивает — это хорошо, но недостаточно.

Мне кажется, Карпин будет играть по схеме с одним форвардом, а Чалову там нет места. Тюкавин в этой формации будет смотреться лучше. На сегодняшний момент Чалов, возможно, заслуживает находиться в расширенном списке сборной, но быть игроком основы — нет. Сейчас он никак не может реализовать себя, в отличие от Заболотного», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

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