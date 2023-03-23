Кечинов: потери Дивеева и Джикии неважны для сборной. Сейчас время для экспериментов

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что потери защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии не критичны для сборной России. По мнению Кечинова, сейчас в национальной команде наступило время экспериментов.
«Как мне кажется, потери Дивеева и Джикии вообще неважны для сборной. Сейчас время для экспериментов. Не могут играть лидеры сборной – можно просмотреть других футболистов, ничего страшного.
Товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака нужны, чтобы дать болельщикам положительных эмоций. Всё-таки они скучают по сборной России. Так как у нас нет официальных соревнований, остались товарищеские игры. В них сборная может дарить болельщикам положительные моменты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 23 марта 2023
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