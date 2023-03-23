Андрей Мостовой: сложно было представить «Зенит» без Ракицкого и Дзюбы, но незаменимых нет

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как изменился состав петербургского клуба за последние годы.

«Дзюба сказал, что состав «Зенита» перестал быть российским? Но результат по-прежнему есть. Тем не менее, считаю, что нам сейчас не хватает сильных личностей не в футбольном плане, а лидеров в раздевалке.

Кого не хватает из ушедших игроков? Я со всеми поддерживаю связь. Конечно, всегда обидно, когда такие люди уходят. Сначала думаешь: как можно представить «Зенит» без Ярика Ракицкого, без Дзюбы? Но потом понимаешь, как быстро даже о таких людях могут забыть. Жизнь продолжается, ничего особо не поменялось. Незаменимых реально нет.

Но общения немного не хватает. В раздевалку заходишь, а там семь человек по-португальски говорят. Но мы понимаем, что уровень наших бразильцев очень высокий, так что грех жаловаться.

Кто сейчас лидер раздевалки? Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого всегда был одним из самых активных в раздевалке.

А вообще у нас же автобус клубный разделён. Сначала идут обычные места, а сзади — комнатка для старичков. Несколько лет назад зашёл в автобус, смотрю — мест нет. Захожу в эту комнатку, а там Дзюба, Лунёв, Ракицкий, Кержаков, Караваев, Оздоев. И я сел. А сейчас захожу в эту комнатку и понимаю — остались только я, Миша Кержаков и Караваев. И вместе с нами теперь Ваня Сергеев, Арсен Адамов, Даня Одоевский. Как всё поменялось быстро, буквально за два года! А вообще нужно признать, что Сергею Богдановичу всегда удаётся держать такую раздевалку, с большими русскими личностями и с такими сильными иностранцами. Это дорогого стоит», — приводит слова Мостового Sport24.