Иран — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встретятся национальные команды Ирана и России. Игра будет проходить на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи 23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК Иран Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Для российской национальной команды матч с Ираном станет первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.