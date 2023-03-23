Александр Гришин: травма Дивеева — потеря. Но ЦСКА уже играл без него долгое время

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о травме защитника армейской команды Игоря Дивеева.
«Обидно, что Игорь опять травмировался. Я был на игре с «Зенитом» и разговаривал с ним — его почти сразу беспокоили болевые ощущения. Конечно, месяц — это долго, потому что потом придётся снова набирать форму. Для ЦСКА травма Дивеева — потеря, он игрок основного состава. Но в футболе такое бывает. К тому же команда уже долгое время играла без него и выигрывала. Тренерский штаб найдёт выход из положения.
Заменить Игоря можно, но при этом у Федотова пропадает вариативность в обороне. Сокращается обойма игроков, соперник будет примерно понимать, кто будет играть. При игре в обороне ЦСКА станет более предсказуемым», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 23 марта 2023
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