Андрей Мостовой: зрителям интереснее русские игроки, чем неизвестные легионеры

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выразил мнение, что в российских клубах должен быть костяк из российских игроков.

«В европейских топ-клубах нет костяка из местных? Так в топ-клубах собраны одни звёзды. А наши команды если добивались чего-то значимого, то в них всегда был русский костяк: ЦСКА в 2005-м, «Зенит» в 2008-м. Плюс у нас есть лимит, который тоже способствует появлению наших ребят на поле. Тот же «Реал» может сыграть без единого испанца, а у нас так не получится.

И нашим болельщикам будет не очень интересно смотреть футбол, если они никого не знают. Сужу даже по своим знакомым. Ребята из Петербурга, с которыми дружу, приходят на футбол, и им приятнее смотреть, если играю я, Далер Кузяев. Так же и другим зрителям, мне кажется, интереснее смотреть на русских ребят, чем на иностранцев. Это наш менталитет.

Понятно, что если звезда приедет — другой разговор. Но если приезжает неизвестный европейский игрок, какой смысл на него идти?» — приводит слова Мостового Sport24.