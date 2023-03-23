Гаджи Гаджиев ответил, важен ли для сборной России результат в матчах с Ираном и Ираком

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

«Результат важен всегда. В товарищеских играх с Ираном и Ираком результатом можно считать хорошо организованную командную игру и высокий уровень физической готовности отдельных футболистов. Мотивация и настрой футболистов — тоже результат. Он важен, чтобы планировать следующие шаги. От вышеперечисленного зависит и счёт матча.

Если при хорошей игре, отличной динамике и имеющихся моментах не удастся одержать победу — это всё равно будет результат, который при должных выводах позволит сделать следующие ходы.

Потеря основных игроков? Будем смотреть на ближайший резерв», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.