Андрей Соломатин: сборной России надо побеждать в матчах с Ираном и Ираком

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

«Любая травма основных игроков сборной — это потеря. Пусть Валерий Георгиевич смотрит ближайший резерв. У ребят есть шанс проявить себя.

Надо выигрывать в любом матче — товарищеский или нет. Тем более сейчас сборная России лишена официальных матчей. В матчах с Ираном и Ираком надо побеждать», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, в данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.