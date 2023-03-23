Андрей Соломатин: сборной России надо побеждать в матчах с Ираном и Ираком

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
«Любая травма основных игроков сборной — это потеря. Пусть Валерий Георгиевич смотрит ближайший резерв. У ребят есть шанс проявить себя.
Надо выигрывать в любом матче — товарищеский или нет. Тем более сейчас сборная России лишена официальных матчей. В матчах с Ираном и Ираком надо побеждать», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, в данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.
- 23 марта 2023
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