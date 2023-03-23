Чанов: матчи с Ираном и Ираком должны показать другим странам, что у России есть команда

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
«Давайте посмотрим, скажутся ли потери Джикии и Дивеева на сборной. Может, появится кто-то другой, кто сыграет замечательно. Но Джикия — это не просто игрок, а капитан. Очень важная фигура для команды. Ведь как раз тренер и капитан строят команду.
Товарищеские матчи с Ираном и Ираком должны показать другим странам, что у России есть команда, что мы можем играть и выигрывать. С другой стороны, нет требования обязательно победить. Нужно, чтобы команда была готова к моменту, когда нас допустят до официальных матчей», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 23 марта 2023
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