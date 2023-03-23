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Канищев: мне всё равно, с каким результатом сборная России сыграет матчи с Ираном и Ираком

Канищев: мне всё равно, с каким результатом сборная России сыграет матчи с Ираном и Ираком
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Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

«Травмы Дивеева и Джикии для сборной совершенно не важны. Наоборот, хороший повод посмотреть ближайшую смену — для тренера это очень хорошо. Я не думаю, что у Карпина стоит задача во что бы то ни стало обыграть Иран и Ирак. Просто товарищеские матчи, где можно посмотреть ближайший резерв.

Мне всё равно, с каким результатом сборная России сыграет матчи с Ираном и Ираком. Меня больше волнует [возможность] посмотреть качественное соотношение сил на поле с такими командами», – сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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