Канищев: мне всё равно, с каким результатом сборная России сыграет матчи с Ираном и Ираком

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о предстоящих матчах сборной России. Напомним, национальной команде в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести две игры — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
«Травмы Дивеева и Джикии для сборной совершенно не важны. Наоборот, хороший повод посмотреть ближайшую смену — для тренера это очень хорошо. Я не думаю, что у Карпина стоит задача во что бы то ни стало обыграть Иран и Ирак. Просто товарищеские матчи, где можно посмотреть ближайший резерв.
Мне всё равно, с каким результатом сборная России сыграет матчи с Ираном и Ираком. Меня больше волнует [возможность] посмотреть качественное соотношение сил на поле с такими командами», – сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 23 марта 2023
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