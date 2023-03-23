Дьяков: клубы Медиалиги вполне могут участвовать в КР. На них хотя бы приходят болельщики
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Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об участии клубов Медиалиги в Кубке России по футболу. По его мнению, такие команды имеют полное право играть в национальном турнире. Отметим, что сам Дьяков сейчас выступает за медийную команды BrokeBoys.
«На сегодняшний день уровень Второй лиги не намного выше, чем у медиакоманд. Клубы, которые ставят задачу выхода в первый дивизион, посильнее. Прошедший Кубок доказал, что команды Медиалиги ничуть не хуже — вполне могут участвовать в Кубке. На них хотя бы приходят болельщики. Как мне кажется, команды Медиалиги заслуживают места [в Кубке] в новом сезоне», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
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