Дьяков: клубы Медиалиги вполне могут участвовать в КР. На них хотя бы приходят болельщики

Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об участии клубов Медиалиги в Кубке России по футболу. По его мнению, такие команды имеют полное право играть в национальном турнире. Отметим, что сам Дьяков сейчас выступает за медийную команды BrokeBoys.

«На сегодняшний день уровень Второй лиги не намного выше, чем у медиакоманд. Клубы, которые ставят задачу выхода в первый дивизион, посильнее. Прошедший Кубок доказал, что команды Медиалиги ничуть не хуже — вполне могут участвовать в Кубке. На них хотя бы приходят болельщики. Как мне кажется, команды Медиалиги заслуживают места [в Кубке] в новом сезоне», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.