Будка: в Турции нет негатива к российским игрокам, усиливаются антиамериканские настроения

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал о том, как в Турции относятся к российским футболистам и к России в целом.
«В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится всё больше. Но, на мой взгляд, бóльшая часть турецкого народа против военных действий. А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским футболистам здесь нет», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В Турции выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Он играет за клуб «Фатих Карагюмрюк». Несколько матчей в текущем сезоне чемпионата Турции провёл Артём Дзюба, который расторг контракт с «Адана Демирспор» через 80 дней после перехода из-за недостаточной игровой практики.
- 23 марта 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47