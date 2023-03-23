Будка: в Турции нет негатива к российским игрокам, усиливаются антиамериканские настроения

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал о том, как в Турции относятся к российским футболистам и к России в целом.

«В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится всё больше. Но, на мой взгляд, бóльшая часть турецкого народа против военных действий. А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским футболистам здесь нет», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В Турции выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Он играет за клуб «Фатих Карагюмрюк». Несколько матчей в текущем сезоне чемпионата Турции провёл Артём Дзюба, который расторг контракт с «Адана Демирспор» через 80 дней после перехода из-за недостаточной игровой практики.