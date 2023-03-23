Чего вы ждёте от сборной России в первом матче 2023 года?
Поделиться
Сегодня, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади» пройдёт товарищеский матч, в котором сборная Ирана примет национальную команду России. Игра пройдёт в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора россиян.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: чего вы ждёте от сборной России в первом матче 2023 года?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке.
Напомним, в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора cборной России предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Матч с Ираком станет первой международной домашней игрой сборной России за год.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47
Партнерский контент