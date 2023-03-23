Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой Гогниев матом кричит на игроков

Футболист «Химок» Дмитрий Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой слышно, как наставник подмосковной команды Спартак Гогниев кричит на футболистов, отстранённых от занятий с командой, используя нецензурную брань. При этом Тихий отметил, что на запись попала лишь малая часть того, что было произнесено Гогниевым на самом деле, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне в СМИ появилась аудиозапись эмоционального монолога главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, который в грубом формате общался с некоторыми членами клуба. Наставник сорвал свой гнев на Дмитрии Тихом и Аязе Гулиеве, которые проводили индивидуальную тренировку в тренажёрном зале. Ранее Гогниев отстранил этих двух игроков от занятий с основной командой.
- 23 марта 2023
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