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Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой Гогниев матом кричит на игроков

Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой Гогниев матом кричит на игроков
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Футболист «Химок» Дмитрий Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой слышно, как наставник подмосковной команды Спартак Гогниев кричит на футболистов, отстранённых от занятий с командой, используя нецензурную брань. При этом Тихий отметил, что на запись попала лишь малая часть того, что было произнесено Гогниевым на самом деле, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, накануне в СМИ появилась аудиозапись эмоционального монолога главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, который в грубом формате общался с некоторыми членами клуба. Наставник сорвал свой гнев на Дмитрии Тихом и Аязе Гулиеве, которые проводили индивидуальную тренировку в тренажёрном зале. Ранее Гогниев отстранил этих двух игроков от занятий с основной командой.

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Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок»
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