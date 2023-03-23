Андрей Мостовой: мечта — АПЛ. А цель — чемпионат из топ-5. Хочется проверить себя

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о желании поиграть в европейских чемпионатах.
«Стремлюсь ли поиграть в Европе? Да, конечно. Мечта — английская Премьер-лига, а цель — чемпионат из топ-5.
Согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Дзюба или Оздоев? В середняк топ-5 — сто процентов, даже не думая о цифрах. Хочется проявить себя на таком уровне и проверить себя.
По поводу Турции… У Оздоева всё-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался. С другой стороны — Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили, а теперь, без Лиги чемпионов, ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.
Рассмотрю ли предложение условной «Аданы» или «Фатиха»? Сто процентов», — приводит слова Мостового Sport24.
В текущем сезоне 25-летний Мостовой принял участие в 19 матчах Российской Премьер-лиги в составе «Зенита», забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
- 23 марта 2023
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