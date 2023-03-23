Экс-игрок ЦСКА Карсаков: не вижу ничего зазорного, что Карпин не вызвал Чалова в сборную

Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков высказался о невызове нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в сборную России на мартовский сбор, в рамках которого национальная команда проведёт две товарищеские встречи — с Ираном (23 марта в Тегеране) и с Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
«При всём уважении к Фёдору, который сейчас забивает в последних матчах, Карпин его знает. Мне кажется, что пока есть такая возможность, можно проверить других молодых футболистов. Не вижу ничего зазорного [в том], что тренер не вызвал Чалова в сборную. Нормальная практика во всём мире. Я думаю, что и Фёдор тоже это понимает. Может быть, если бы был другой турнир, то могла быть другая ситуация», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 23 марта 2023
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