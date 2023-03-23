Несколько футболистов сборной Нидерландов покинули команду из-за вирусной инфекции
Поделиться
Несколько футболистов сборной Нидерландов покинули расположение команды из-за вирусной инфекции, сообщает пресс-служба «оранжевых».
Тренерский штаб во главе с Рональдом Куманом не сможет рассчитывать в ближайших матчах на голкипера Барта Вербрюггена, защитников Маттейса де Лигта и Свена Ботмана, полузащитника Йоей Вермана и нападающего Коди Гакпо. Вместо них в сборную вызваны: вратарь Кьелл Схерпен, защитник Стефан де Врей и полузащитник Райан Гравенберх.
В матчах отборочного цикла чемпионата Европы — 2024 Нидерланды сыграют в гостях с Францией (24 марта, Сен-Дени) и дома с Гибралтаром (27 марта, Роттердам). Также в группе с командой Рональда Кумана находятся Ирландия и Греция.
Гол-рекордсмен из чемпионата Чили:
Комментарии
- 23 марта 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47
Партнерский контент