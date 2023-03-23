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Несколько футболистов сборной Нидерландов покинули команду из-за вирусной инфекции

Несколько футболистов сборной Нидерландов покинули команду из-за вирусной инфекции
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Несколько футболистов сборной Нидерландов покинули расположение команды из-за вирусной инфекции, сообщает пресс-служба «оранжевых».

Тренерский штаб во главе с Рональдом Куманом не сможет рассчитывать в ближайших матчах на голкипера Барта Вербрюггена, защитников Маттейса де Лигта и Свена Ботмана, полузащитника Йоей Вермана и нападающего Коди Гакпо. Вместо них в сборную вызваны: вратарь Кьелл Схерпен, защитник Стефан де Врей и полузащитник Райан Гравенберх.

В матчах отборочного цикла чемпионата Европы — 2024 Нидерланды сыграют в гостях с Францией (24 марта, Сен-Дени) и дома с Гибралтаром (27 марта, Роттердам). Также в группе с командой Рональда Кумана находятся Ирландия и Греция.

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