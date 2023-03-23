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Руслан Нигматуллин — о «Торпедо» в РПЛ: долго возвращались ради такого бесславного сезона

Руслан Нигматуллин — о «Торпедо» в РПЛ: долго возвращались ради такого бесславного сезона
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Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о ситуации в московском «Торпедо». Напомним, команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. При этом накануне, 22 марта, автозаводцы получили три очка за техническую победу в матче с «Пари НН». Нижегородцы выпустили на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию, за что клубу присудили техническое поражение.

«Комичная ситуация получилась. «Торпедо» получило три очка именно с помощью технического поражения «Пари НН», который допустил ошибку. Печальная картина для московского клуба. Они так долго возвращались ради такого бесславного сезона. РПЛ — серьёзный турнир, спустя рукава в него заходить нельзя. В этот чемпионат нужно заходить по-другому — во всех отношениях», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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