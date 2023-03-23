Экс-президент РФС назвал чушью новость о 92 подозрительных матчах в России за год

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что за 2022 год в России прошло 92 подозрительных матча, которые могли носить договорной характер. Ранее швейцарская аналитическая компания Sportradar опубликовала отчёт о подозрительных спортивных событиях со всего мира. Первое место по количеству таких событий заняла Бразилия (152 матча). На второй строчке оказалась Россия (92 матча). Замыкает тройку Чехия (56 матчей).

«Я не могу ответить, есть ли в РПЛ договорные матчи. Откуда швейцарские аналитики что-то знают? Это чушь и обыкновенная глупость! Какие ещё 92 матча? Нужно узнавать эту информацию у РФС», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.