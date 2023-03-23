Эмилиано Мартинес — о пенальти: я должен просто достать мяч из сетки и бросить обратно?

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес ответил на критику, связанную с его поведением в серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре.

«Когда дело доходит до пенальти, это уже другая игра. Я против нападающего и другого вратаря. Некоторые никогда этого не поймут, потому что хотят, чтобы вратарь встал на линию и прыгнул — и всё. Но игроки могут подпрыгивать, замедляться, праздновать вам в лицо, танцевать. А мы должны просто вытащить мяч из сетки и бросить его обратно? Я не понимаю.

Когда мы бьём пенальти в четвертьфинале или в финале чемпионата мира и лидируем с разницей в два мяча, давление на того, кто будет бить следующим, сразу снижается. Это то, что я стараюсь делать как вратарь — создавать давление на соперников и снимать давление с партнёров. Когда другой вратарь отражает пенальти и начинает праздновать, это немного сбивает с толку. Это то, что пытаюсь делать и я.

Конечно, это работает не со всеми. Нужно ловить момент. Посмотрите на Мбаппе — он забил три пенальти в финале, и я ничего не смог сделать. Но когда я вижу немного страха, или когда игрок знает, что если он промахнётся, то его команда выбывает, тогда начинается самое интересное! Я начинаю делать то, что делаю.

Мне нужно отразить этот пенальти, понимаете? Нужно оказать на него давление. Это придаёт мне уверенности. В такие моменты я думаю: «Он ни за что не забьёт!» или «он не пробьёт влево, он пробьёт вправо».

Момент с Тчуамени в финале? Я знал, что он ударит в правый нижний от меня угол, а я достану этот мяч», — приводит слова Мартинеса Goal.com (EN).

Команда Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 оказалась сильнее французской сборной по итогам серии пенальти.