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Мостовой: не согласился бы возглавить «Торпедо», будь у меня бумажка тренера

Мостовой: не согласился бы возглавить «Торпедо», будь у меня бумажка тренера
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не согласился бы стать главным тренером московского «Торпедо», даже если бы имел тренерскую лицензию. Мостовой признался, что не понимает, зачем в своё время автозаводцы уволили Александра Бородюка.

«Ёлки-палки, возвращаемся к тому, о чём я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам — ушёл из «Ахмата», бам — пришёл в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».

Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошёл бы сейчас. По итоговой таблице — у них шансов нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков в 20 матчах.

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