Мостовой: не согласился бы возглавить «Торпедо», будь у меня бумажка тренера

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не согласился бы стать главным тренером московского «Торпедо», даже если бы имел тренерскую лицензию. Мостовой признался, что не понимает, зачем в своё время автозаводцы уволили Александра Бородюка.
«Ёлки-палки, возвращаемся к тому, о чём я говорил, когда Талалаев только приходил в «Торпедо». Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам — ушёл из «Ахмата», бам — пришёл в московскую команду. Цирковая программа, как в «Химках».
Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошёл бы сейчас. По итоговой таблице — у них шансов нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Напомним, «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков в 20 матчах.
- 23 марта 2023
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