Саа: матчи с «Севильей» будут тяжёлыми для «МЮ». Это лучшая команда в истории Лиги Европы

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил шансы команды на победу в Лиге Европы, а также высказался о противостоянии с «Севильей» в 1/4 финала турнира.

«Манчестер Юнайтед» имеет отличные шансы, но это не значит, что будет легко. «Арсенал» вылетел от лиссабонского «Спортинга». Это отличная команда. Любая команда, обыгравшая «Арсенал», может обыграть и «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» и «Севилья» — очень сложные соперники, а «Севилья» — самое большое испытание. В течение последних семи или восьми лет они практически вне конкуренции в этом турнире.

Матчи с «Севильей» будут тяжёлыми для «Манчестер Юнайтед». Это тип команды, которая извлечёт выгоду из любой ошибки. Это лучшая команда в истории Лиги Европы. Они огорчали многие команды, которые, по мнению людей, должны были доминировать над ними. У них не так много игроков мирового класса, но это группа парней, которые точно знают, что делать, чтобы расстроить соперника, независимо от того, на каком месте они находятся в Ла Лиге. «Манчестер Юнайтед» должен быть осторожен», — приводит слова Саа olbg.com.