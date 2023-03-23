Саа: если «МЮ» хочет выиграть АПЛ, Кейн — тот, кто им нужен. Он заслуживает трофеев

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о трансферных целях главного тренера Эрика тен Хага на ближайшее лето. Приоритетом для клуба обозначена покупка нового нападающего.

«Если «МЮ» хочет выиграть Премьер-лигу, то Гарри Кейн — человек, который может им в этом помочь. Я уважаю Вегорста, но у него нет такого же качества, как у Кейна, и я уверен, что он захочет играть с Рашфордом каждую неделю. Он долгое время выступал за «Тоттенхэм» и творил для них чудеса. Я не думаю, что кто-то будет держать на него обиду, потому что он доказал свою лояльность и показал, что он фанат «шпор». Тем не менее на данный момент он заслуживает трофеев, и «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда для этого.

Виктор Осимхен? Он определённо может адаптироваться в Премьер-лиге. Он выразил желание перейти в Премьер-лигу, а также говорил, что болеет за «Юнайтед». Я думаю, что он достаточно способный и физически, и умственно, и он хороший парень с правильными ценностями. Ему ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы его признали, и я чувствую, что «Манчестер Юнайтед» мог бы стать идеальным местом для этого, «Наполи» хорош, но не на уровне «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что это было бы логичным шагом.

Мохаммед Кудус? Это игрок, который также помог бы «Манчестер Юнайтед». У него есть способность проходить линии обороны и быть агрессивным в защите. Он очень талантливый игрок. Я хотел бы, чтобы такие игроки, как Осимхен и Кудус, прибыли на «Олд Траффорд», но также важно учитывать их мышление и ценности, однако я думаю, что они подходят», — приводит слова Саа olbg.com.