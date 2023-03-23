Тухель, Почеттино или Энрике могут возглавить «Тоттенхэм» в случае увольнения Конте

Издание The Guardian сообщило о кандидатах на замену главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, которого руководство клуба может уволить в ближайшее время.

В шорт-лист «шпор» входят: Рубен Аморим («Спортинг»), Венсан Компани («Бёрнли»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Томас Тухель (все — без клуба). В случае если Конте будет уволен, исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона станет Райан Мэйсон. Он уже занимал должность после ухода из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в 2021 году.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 28 матчей. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: