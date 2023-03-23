Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сравнил Каземиро и Эдегора

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа сравнил полузащитника «красных дьяволов» Каземиро с капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором.

«Кто сильнее – Каземиро или Эдегор? Прямо сейчас я, возможно, взял бы в свою команду Эдегора, а не Каземиро, но если говорить о гарантиях, то у одного есть пять Кубков Лиги чемпионов, хотя другой забивает много важных голов, и мы тоже должны уважать это. Каземиро является прирождённым лидером, он вносит в команду правильную агрессию, не будучи грязным игроком.

Каземиро по-прежнему может помочь вам во всех элементах игры. Против любого сильного соперника я бы выпустил его. У Эдегора будет больше проблем, и ему придётся адаптироваться. У Каземиро больше опыта и качеств, чтобы быть более совершенным игроком, поэтому он, возможно, является более надёжной гарантией высокого уровня игры», — приводит слова Саа olbg.com.