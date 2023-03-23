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Рабьо: мне нравился «Ливерпуль». Игра Джеррарда заставляла меня мечтать

Рабьо: мне нравился «Ливерпуль». Игра Джеррарда заставляла меня мечтать
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Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо признался, что является поклонником английского «Ливерпуля», за который играл один из его любимых футболистов Стивен Джеррард. Также хавбек французской национальной команды среди кумиров назвал своего соотечественника Зинедина Зидана.

«Мне очень нравился «Ливерпуль», потому что я немного фанател от Стивена Джеррарда, игра которого заставляла меня мечтать… И поэтому я следил за «Ливерпулем». Другим моим идолом был Зинедин Зидан», — приводит слова Рабьо Tuttosport.

Контракт 27-летнего Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце текущего сезона. Полузащитник сыграл 33 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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