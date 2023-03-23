Эдегор — о травме Холанда: неприятно терять одного из лучших игроков в мире

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор прокомментировал травму своего партнёра по национальной команде Эрлинга Холанда, заявив, что норвежцам неприятно терять одного из лучших игроков мира, но, несмотря на это, они готовы продолжать играть и без него.

«Неприятно, что мы теряем одного из лучших игроков в мире, но, как сказал главный тренер, мы должны оставить эту ситуацию позади и не уделять ей слишком много времени. Мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые у нас есть. У нас достаточно хорошая команда, способная добиваться хороших результатов», — приводит слова Эдегора TV2.

Ранее в пресс-службе норвежской сборной сообщили, что Холанд получил травму паха, из-за чего не сможет помочь своей команде в матчах отбора Евро-2024.

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