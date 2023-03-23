Хлусевич рассказал, что его мотивирует в условиях международного бана

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, как адаптировался к требованиям главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
«Конечно, нужно было время, чтобы привыкнуть к требованиям тренерского штаба, особенностям тренировочного процесса. Это нормально, когда оказываешься в новой команде, а уже тем более – в сборной страны. Что касается адаптации в коллективе, то с этим у меня вообще не было никаких проблем. Тем более здесь собрались очень хорошие ребята. Сейчас впервые в сборную вызваны мои одноклубники Пруцев и Денисов, они спрашивают меня о каких-то бытовых моментах, помогаю им освоиться.
У меня на любую игру максимальная мотивация, а уж тем более – на игру сборной России. Хочется вызываться, играть, доказывать, соответствовать уровню. В любом случае ты зарабатываешь себе имя. Стараюсь закрепиться в составе сборной и надеюсь на скорейшее возвращение на международную арену», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.
- 23 марта 2023
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