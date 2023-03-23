Агенты Кессье: вероятность его ухода из «Барселоны» равноценна появлению ног у змеи

Агенты полузащитника «Барселоны» Франка Кессье опровергли слухи о возможном уходе футболиста из стана сине-гранатовых грядущим летом.
«Мы опровергаем возможный уход Кессье, то же подтверждают клуб и игрок, а фальшивые новости уже раздражают. Вероятность того, что футболист может покинуть «Барселону» в следующее трансферное окно, равна надежде на то, что у змеи следующим летом внезапно вырастут ноги», — приводит слова представителей ивуарийского игрока журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне футболист принял участие за «Барселону» в 30 матчах во всех турнирах, чаще всего выходя на замену по ходу игр. На счету 26-летнего хавбека три гола и три результативные передачи.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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