«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Фенербахче»

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче». Команды будут играть на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.

Российский коллектив огласил стартовый состав на матч:

«Зенит»: Александр Васютин, Даниил Круговой, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев.

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Напомним, после 20 туров чемпионата «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Фенербахче» располагается на второй строчке в чемпионате Турции.